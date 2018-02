Lucara acquiert Clara Diamond Solutions, société gérant une plateforme de vente numérique de diamants

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Lucara Diamond, active au Botswana sur le projet Karowe, a annoncé dimanche l’acquisition de Clara Diamond Solutions, une société dont le principal actif est une plateforme de vente numérique sécurisée de diamants. Le montant de la transaction est évalué à 13,1 millions d’actions de Lucara, soit environ 29 millions $.

Clara Diamond utilise des outils d’analyse exclusifs associés aux technologies cloud et blockchain pour moderniser la chaîne d’approvisionnement en diamants existante, améliorer l’efficacité et assurer la provenance des diamants de la mine jusqu’aux clients. Sa plateforme transformera la façon dont les diamants bruts sont vendus, dégageant ainsi de la valeur pour les producteurs de diamants et les fabricants.

Lucara pense qu’elle l’aidera entre autres, à élargir sa clientèle avec l’entrée de nouveaux participants dans la chaîne d’approvisionnement en diamants bruts, ce qui devrait entraîner des prix plus élevés pour son brut. En outre elle diversifiera son modèle économique actuel avec la possibilité de générer de solides flux de trésorerie pour compléter les revenus de la mine de diamants de Karowe.

Par ailleurs, l’acquisition de cette plateforme, qui élimine la dépendance des acheteurs de diamants à l’égard des cycles de vente fixe, consolide la réputation de Lucara comme étant le chef de file de l’adoption de nouvelles technologies dans l’industrie des diamants. La compagnie a, rappelons-le, mis en œuvre sur sa mine Karowe, une technologie à rayons X de récupération de diamants, qui lui a permis de récupérer le deuxième plus gros diamant de l’histoire vendu à 53 millions $.

