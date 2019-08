Afrique du Sud : la scission d’Eskom en trois prendra trois à cinq ans, selon son directeur

(Agence Ecofin) - La scission d’Eskom, la compagnie électrique sud-africaine, en trois entités distinctes, prendra entre 3 et 5 ans, selon Jabu Mabuza (photo), son président du conseil d’administration et directeur exécutif par intérim.

D’après le plan exposé par le responsable, la séparation opérationnelle se fera sur une période s’étalant entre 12 et 18 mois. La scission légale, par contre, prendra plus de temps. Au bout de 2 à 4 ans, les activités de production et de distribution électriques seront détachées, mais resteront sous le manteau d’Eskom Holdings. La transmission, quant à elle, devrait devenir complètement autonome. Un processus qui devrait arriver à son terme au bout de 3 à 5 ans.

« Les délais de séparation sont très longs et nécessitent des renflouements de caisse durant le processus. Le fait que la production électrique demeure sous l’égide d’Eskom Holdings ne sera pas positif pour la compétition », a affirmé Peter Attard Montalto, chef de la recherche sur les marchés de capitaux à Intellidex.

D’ici là, la compagnie espère réduire ses coûts de fonctionnement annuels de 33 milliards de rands (plus de 2,1 milliards $). Ces coûts, qui ont augmenté de 30 % au cours des 5 dernières années, passant à 151 milliards de rands (environ 11 milliards $) par an, constituent l’un des principaux problèmes de l’entité. Elle ambitionne également de faire passer son bénéfice avant intérêt, impôts et amortissements des 31,6 milliards de rands réalisés en mars dernier à 79,3 milliards de rands, d’ici à cinq ans.

La deuxième plus grande compagnie étatique du pays est engluée dans une sévère crise, avec une dette extérieure de plus de 30 milliards $, soit 17 % de la dette souveraine de la nation Arc-en-ciel, et de nombreux problèmes de gestion.

« Eskom s’est retrouvé à court de liquidité et a failli faire faillite en de multiples occasions en 2019. Son importance pour l’Afrique du Sud est la seule raison pour laquelle elle est encore là », a affirmé Jabu Mabuza.

La compagnie produit en effet plus de 90% de l’énergie générée par le pays. Elle est perçue comme un risque pour la stabilité financière du pays, dont la notation varie régulièrement au gré de ses péripéties. Raison pour laquelle, l’Etat renfloue régulièrement ses caisses. 8,4 milliards $ lui seront donc versés entre 2019 et 2022 pour lui permettre de continuer à fonctionner, en attendant que les effets de la solution structurelle ne soient visibles.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

12/04/2019 - Afrique du Sud : la scission d’Eskom mettra plus de temps à agir, selon Goldman Sachs

12/02/2019 - Afrique du Sud: le plan de scission de la compagnie Eskom n'aura qu'un impact marginal sur la crise qu'elle traverse, selon Moody's

07/06/2019 - Afrique du Sud : Eskom pourrait s’avérer « trop grande pour être portée » s’inquiète S&P

08/02/2019 - Afrique du Sud : Ramaphosa confirme la scission d’Eskom en trois entités distinctes