Zimbabwe : le président de Premier African Minerals démissionne

(Agence Ecofin) - Premier African Minerals, compagnie minière active au Zimbabwe sur le projet de tungstène RHA, a annoncé lundi la démission de son président et directeur non exécutif Michael Foster. Le PDG George Roach assurera l’intérim pendant 30 jours en poursuivant la stratégie de restructuration et de diversification de la compagnie, et en continuant de faire avancer ses actifs zimbabwéens.

Si les travaux ont commencé sur le site du projet RHA, la compagnie négocie encore avec les autorités du Zimbabwe pour un permis de prospection exclusif pour son projet de lithium et tantale Zulu. A RHA, l’objectif de Premier African Minerals est de reprendre la production de tungstène avant la fin de l’année. Elle a plus tôt cette année conclu un accord avec Harare pour un financement de 6 millions $ destinés à effectuer les mises à niveau nécessaires pour atteindre ce but.

Premier African Minerals détient 49 % de participation dans le projet, dont il est l’opérateur.

