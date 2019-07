Le groupe BHP veut investir 400 millions $ dans la lutte contre le changement climatique

(Agence Ecofin) - BHP, la plus grosse capitalisation boursière du secteur minier, a annoncé cette semaine un programme d’investissement quinquennal de 400 millions $ pour la lutte contre le changement climatique. Les fonds serviront à développer des technologies visant à réduire les émissions provenant de ses propres opérations ainsi que celles produites par l’utilisation de ses ressources.

« Le succès commercial de ces investissements stimulera la volonté et créera des partenariats plus innovants pour répondre collectivement au défi climatique […] », a commenté le PDG Andrew Mackenzie (photo), tout en insistant sur la nécessité de collaborer avec tous les acteurs de la chaîne de valeur (expéditeurs, transformateurs et utilisateurs des produits).

Ce programme d’investissements intervient alors que le cabinet PwC invitait, dans un récent rapport, les grandes compagnies minières à poser des actes concrets dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Selon la structure, qui établit chaque année un classement des 40 plus grosses capitalisations boursières du secteur minier, cela sera essentiel pour rétablir la confiance en l’industrie minière. En investissant dans les stratégies vertes, les géants miniers transformeront leur réputation de « transformateurs de saletés » en « constructeurs éminents de capital économique et social ».

Lire aussi :

10/07/2019 - « Il est temps pour l’industrie minière de poser des actes concrets dans la lutte contre le réchauffement climatique », PwC