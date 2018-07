Le géant des diamants De Beers veut déplacer 200 éléphants d’Afrique du Sud au Mozambique

(Agence Ecofin) - Le groupe De Beers, une des plus grandes entreprises de diamants au monde, a déclaré lundi qu’il est en train de déplacer 200 éléphants de sa réserve privée Venetia Limpopo Nature Reserve (VLNR) en Afrique du Sud vers le Mozambique. Cela s’inscrit dans le cadre d’une importante initiative de conservation visant à «protéger le bien-être de la faune sauvage en Afrique du Sud et à aider à restaurer la population d'éléphants du Mozambique».

Au cours de la première phase du projet, environ 60 éléphants seront transportés en juillet et août du VLNR au parc national de Zinave, dans le Centre du Mozambique. Les éléphants restants seront déplacés à partir de l'année prochaine.

De Beers a expliqué que sa réserve de Venetia, d’une superficie de 32 000 ha, pouvait abriter une soixantaine d’éléphants, mais en compte aujourd’hui 270. Le parc de Zinave couvrant 400 000 ha, ne compte actuellement qu’une soixantaine d’éléphants, sa population faunique ayant été considérablement réduite suite à la guerre civile qui a duré 15 ans au Mozambique.

«Il n'y a pas de plus grand symbole de l'Afrique que l'éléphant majestueux. Tous les employés du groupe De Beers sont fiers que nous puissions contribuer à assurer leur avenir au Mozambique, tout en veillant à ce que d'autres espèces de notre réserve naturelle de Venetia Limpopo puissent s'épanouir.», a déclaré le PDG, Bruce Cleaver.

De Beers bénéficiera sur le projet, de l’aide de Peace Parks Foundation, une organisation à but non lucratif œuvrant pour la préservation des grands écosystèmes transfrontaliers fonctionnels et cogérant le parc Zinave. Le géant minier lui fournira également 500 000 $ pour soutenir ses efforts de lutte contre le braconnage.

Lire aussi :

26/06/2018 - Le cinquième cycle de vente de diamants de De Beers a généré 575 millions $