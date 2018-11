Botswana : MOD Resources en voie de s’introduire à la Bourse de Londres

(Agence Ecofin) - La compagnie minière MOD Resources, listée sur ASX et active dans le secteur cuprifère botswanais, a annoncé cette semaine, que l’UK Listing Authority a approuvé son prospectus daté du 19 novembre 2018 relatif à une seconde introduction en bourse à Londres.

Le prospectus publié porte, apprend-on, sur l'admission des actions ordinaires de la société au segment standard de la cote officielle de la Financial Conduct Authority et leur négociation sur le marché principal de la Bourse de Londres. Sous réserve de l’approbation finale de l’UK Listing Authority, la compagnie s'attend à ce que l’introduction en bourse soit effective d’ici le lundi 26 novembre 2018 et que ses actions soient négociées sous le symbole «MOD».

MOD est une société d'exploration et de développement de cuivre dont les activités sont focalisées dans le Kalahari Copper Belt au Botswana. L'objectif principal de la société est le développement de son projet de cuivre T3, pour lequel une étude de faisabilité devrait être terminée au premier trimestre de 2019.

