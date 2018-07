Afrique du Sud : Amplats rachète les intérêts de Glencore dans Mototolo JV, pour 22 milliards de rands

(Agence Ecofin) - Anglo American Platinum (Amplats) a annoncé lundi qu’elle a conclu avec Glencore un accord pour racheter sa participation de 39% dans la coentreprise Mototolo, active sur des ressources de métaux du groupe du platine (PGM) dans le Bushveld Complex, en Afrique du Sud. La transaction devrait être finalisée au dernier trimestre de l’année 2018.

Mototolo JV est une coentreprise 50/50 entre Amplats et un partenariat entre Glencore (39%) et Kagiso Tiso Holdings (11%). Selon les termes de la nouvelle transaction, Glencore cèdera sa participation pour une contrepartie totale plafonnée à 22 milliards de rands, comprenant un paiement initial en espèces de 800 millions de rands et des versements supplémentaires mensuels étalés sur 6 ans.

« L’acquisition de la participation de Glencore dans Mototolo JV accroît la participation d'Anglo American Platinum dans une ressource mécanisée, peu coûteuse et de haute qualité, créant ainsi une autre plaque tournante majeure de PGM pour la société.», commente le PDG, Chris Griffith (photo).

En devenant propriétaire majoritaire de Mototolo, Amplats compte créer un important hub PGM en combinant les ressources de la zone du permis détenue par la coentreprise avec celles de son gisement adjacent Der Brochen. Cela lui permettrait également de prolonger la durée de vie de la mine, actuellement de 5 ans, à plus de 30 ans.

Coté à la bourse de Johannesburg, Anglo American Platinum est le plus grand producteur de platine au monde.

Louis-Nino Kansoun