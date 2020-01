Afrique du Sud : l’Eskom sollicite le trésor pour 1 milliard $ alors que les délestages ont coûté 8 milliards $ en 2019

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, l’Eskom, la compagnie électrique nationale est en pourparlers avec le Trésor pour renouveler la garantie gouvernementale de 15 milliards de rands (1 milliard $) allouée en février 2019. « L’Eskom et le gouvernement sont en négociations avec les prêteurs et les discussions demeurent confidentielles », a déclaré le Trésor en réponse aux questions de la presse.

Ces négociations interviennent alors que les investisseurs sont de plus en plus réticents à investir dans la compagnie qui éprouve des difficultés de trésorerie en plus de sa dette extérieure élevée (33 milliards $).

Dans le même temps, une étude, réalisée par le Conseil pour la recherche scientifique et industrielle, a révélé que les délestages mis en œuvre par l’Eskom en 2019 ont coûté à l’économie locale, 120 milliards de rands (8,3 milliards $). Des pertes qui, selon les prévisions de l’organisme, devraient se poursuivre pour les deux à trois prochaines années.

Le Conseil a exhorté le gouvernement à faciliter l’autoproduction électrique du pays et à diversifier ses sources de production électrique afin de résoudre ce problème à moyen terme.

Gwladys Johnson Akinocho

