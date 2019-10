Afrique du Sud: l’Eskom poursuit Deloitte en justice pour pratiques anticoncurrentielles

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, l’Eskom, la compagnie électrique nationale poursuit le cabinet de consultation Deloitte en justice. Elle exige le paiement par cette dernière, de 14 millions $ dans le cadre de contrats attribués de manière irrégulière par son ancienne direction en 2016.

« Les informations que nous détenons prouvent que Deloitte a été impliqué dans des pratiques injustes, inéquitables, non transparentes et anticoncurrentielles, telles que l’utilisation d’informations officieuses fournies par des responsables de l’Eskom, pour soumettre des propositions pour des marchés qu’il a obtenu, malgré le fait que son prix soit supérieur à celui de ses concurrents », a affirmé Jabu Mabuza, le directeur exécutif et président de l’Eskom.

La compagnie énergétique demande donc à la cour d’annuler lesdits contrats en les déclarant illégaux et anticonstitutionnels et d’obliger le cabinet de consultation à lui rembourser les paiements perçus dans ce cadre.

Des enquêtes et investigations ont été menées suite à des allégations de liens entre la famille Gupta et l’ancien président Jacob Zuma qui ont été utilisés pour obtenir des contrats avec plusieurs sociétés publiques, dont l’Eskom. Malgré les différents dénis, la famille Gupta a été condamnée et sanctionnée pour corruption et de nombreux responsables de l’Eskom ont été mis en examen et limogés.

Gwladys Johnson Akinocho

