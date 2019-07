Afrique du Sud : 4,2 milliards $ supplémentaires alloués par le gouvernement à Eskom

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, le gouvernement a alloué un financement supplémentaire de 59 milliards de rands (4,24 milliards $) à Eskom pour le compte des deux prochaines années. Cette allocation financière permettra à la compagnie électrique surendettée de s’acquitter des services de la dette, rapporte Reuters.

Eskom qui produit 90% de l’énergie de l’Afrique du Sud, fait face à des problèmes structurels et financiers. Entre autres sujets de préoccupation, sa dette extérieure qui s’élève à plus de 30 milliards $ et un manque de liquidité chronique. Le gouvernement a d’ailleurs été obligé en avril dernier, de lui allouer une enveloppe de 355 millions $ pour lui permettre de continuer à pouvoir faire face à ses obligations financières.

Pour relever la compagnie, le gouvernement a pris la décision de la scinder en trois entités autonomes, responsables de chacune des chaînes de valeur du secteur électrique.

Gwladys Johnson Akinocho