Les mineurs australiens s’inquiètent de l’activité terroriste en Afrique de l’Ouest

(Agence Ecofin) - Les compagnies minières australiennes envisagent des approches plus sécurisées de leurs opérations minières en Afrique de l’Ouest, alors que l’activité terroriste détériore la sécurité dans la région.

Selon William Witham, PDG de l’AAMEG, l’organe représentant les mineurs australiens opérant en Afrique, l’industrie doit s’engager dans la gestion et l’atténuation des risques. L’objectif sera d’améliorer la sécurité des biens et des personnels des entreprises, dans un contexte où persistent les menaces d’enlèvement contre rançons, les raids directs et les attaques.

« Les groupes terroristes au Burkina Faso, au Mali et au Niger se concentrent sur les problèmes des communautés locales et exploitent les divisions communautaires et les vulnérabilités régionales pour gagner de l’influence », explique-t-il, dans des propos relayés par Miningmx.

Pour Glen Askew, haut-commissaire australien chargé d'affaires, les groupes terroristes risquent de se tourner dans le futur vers des cibles commerciales, alors que leurs activités sont soutenues par les importantes rançons glanées auprès de certains individus et pays.

Plusieurs compagnies australiennes travaillent sur l’exploration et l’exploitation minière en Afrique de l’Ouest. On peut citer, entre autres, Resolute Mining, qui opère sur l’or de Syama au Mali, et Perseus Mining qui exploite des mines au Ghana et en Côte d’Ivoire.

Louis-Nino Kansoun

