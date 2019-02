Moody’s s’inquiète de la capacité du Sud-Africain Sibanye-Stillwater à rembourser des créanciers sur le court terme

(Agence Ecofin) - L’agence de notation Moody’s annonce des perspectives négatives pour les créanciers de Sibanye-Stillwater en raison des difficultés opérationnelles de la compagnie en Afrique du Sud. Moody’s a abaissé la note de la société de Ba2 à Ba3, rendant un peu plus « spéculative » sa capacité à rembourser un certain nombre de dettes.

Entre autres problèmes, les opérations aurifères de la société ont sous-performé en raison d’incidents liés à la sécurité au premier semestre 2018 et d’une grève syndicale débutée le 21 novembre 2018, que la compagnie a du mal à contenir et résoudre. Moody’s s’inquiète ainsi de la probabilité que les grèves s’étendent aux opérations de métaux du groupe du platine (MGP), qui restent pour le moment rentable.

L’agence de notation prévoit que le géant minier s’expose à d’autres risques dans un avenir proche, à cause de l’environnement de travail actuellement difficile. Elle évoque comme raisons, le début prévu à la mi-2019 des négociations salariales dans le sous-secteur des MGP, la finalisation prévue de l’acquisition de Lonmin, un producteur sud-africain de MGP qui compte restructurer une partie importante de sa main-d’œuvre, ou encore les problèmes de l’Afrique du Sud dans le secteur de l’électricité.

Réagissant aux perspectives négatives annoncées par Moody’s, le directeur financier de Sibanye, Charl Keyter a remis en question la méthodologie de l’agence qui, selon lui, va à l’encontre du plan de la société visant à assurer le respect de ses clauses restrictives et à maintenir les niveaux de liquidité sous contrôle.

« À mon avis, la méthodologie de Moody's est fatalement imparfaite. Rien n'a changé. Nous opérons toujours en Afrique du Sud et nous devons gérer cela.», a-t-il déclaré ajoutant que l'entreprise serait sur des bases plus solides au cours des neuf prochains mois. Cotée à la Bourse de Johannesburg, Sibanye-Stillwater ambitionne de devenir l’un des leaders mondiaux du platine et de l’or.

Mais en attendant, son année 2018 a été difficile. Le groupe a certes réduit sa perte nette à 189 millions $ contre un résultat négatif de 332,9 millions $ en 2017. Mais on est loin des prévisions de son management qui avertissaient sur une perte de seulement 78 millions $. Sur le Johannesburg Stock Exchange, les investisseurs ont sanctionné le 21 février 2019, selon des données du marché financier sud-africain. L’action Sibanye-Stillwater a terminé en baisse de 3,45% ce jour-là.

Louis-Nino Kansoun & Idriss Linge

Lire aussi :

12/01/2018 - Sibanye-Stillwater, le sud-africain qui veut devenir l’un des leaders mondiaux du platine et de l’or