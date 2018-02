Afrique du Sud : baisse des réserves d’or et de platine de Sibanye-Stillwater

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Sibanye-Stillwater a rapporté lundi, une baisse en glissement annuel de 10% à 25,74 millions d’onces de ses réserves aurifères à la date du 31 décembre 2017. Dans le même temps, les réserves de platine, palladium, rhodium et or (4E) ont baissé de 4% à 22,36 millions d’onces.

Selon la société, la diminution des réserves d’or résulte de plusieurs facteurs dont l’extraction de 1,4 million d’onces en 2017. Ce volume a été compensé par l’ajout de 1,8 million d’onces d’or provenant de l’exploration à Kloof et Driefontein. En outre, l’arrêt de l’exploitation souterraine des puits Cooke 1, 2 et 3 a réduit les réserves de 752 000 onces tandis que la révision du plan minier de Beatrix a réduit le total de 1,6 million d’onces.

En ce qui concerne les réserves de 4E, elles ont diminué principalement à cause de l’extraction de 1,5 million d’onces en 2017. La révision de la méthodologie de détermination des pertes géologiques et le report d’un projet d’expansion à la mine Siphumelele font également partie des causes citées.

Sibanye-Stillwater est l’un des géants africains de l’or et du platine, et son ambition est de devenir l’un des leaders mondiaux des deux secteurs, en témoignent les grosses transactions qu’elle a conclu ces dernières années.

