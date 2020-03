Liberia : Tata Power retenu par le MCA pour former les agents de la LEC

(Agence Ecofin) - Au Liberia, le Millenium Challenge Account a engagé l’indien Tata Power pour le renforcement des compétences du personnel de la Liberia Electricity Corporation (LEC). La compagnie formera au moins 100 membres des services techniques et non techniques de la compagnie.

Elle évaluera les capacités de l’équipe actuellement en place afin d’élaborer le plan stratégique directeur à moyen et long terme pour la formation et le renforcement de capacité. Environ 60 % du personnel de la LEC sera concerné directement ou indirectement par ces opérations. Le programme sera mis en œuvre sur 9 mois, durant lesquels Tata Power formera directement les superviseurs, les ingénieurs et les techniciens. Les formations se feront sur les thématiques de la transmission et la distribution électrique, la production d’énergie thermique et hydroélectrique, la santé, l’environnement, la sûreté, la gestion des relations avec les clients, la gestion des cycles de revenu, la gestion logistique, la mobilisation de fonds, etc.

« Nous apportons plus de 100 ans d’expérience en opérations et en formations dans le secteur électrique », a affirmé Vijay Chourey, le responsable de l’équipe de Tata Power. Le cahier de charge de la compagnie inclut également la mise en place d’un centre d’entraînement externe consistant en un réseau électrique grâce auquel les agents de maintenance de la LEC pourront se perfectionner.

La compagnie électrique libérienne ne s’est toujours pas totalement remise de la baisse de qualité de ses ressources humaines, entraînée par la guerre civile qui a sévi dans le pays durant des décennies.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

30/10/2019 - Liberia: pas de prise de contrôle de la LEC, rassure le régulateur