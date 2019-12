Mali : Resolute engage Aggreko pour construire une centrale électrique à sa mine Syama

(Agence Ecofin) - Au Mali, Resolute Mining a conclu un accord de partenariat avec la société Aggreko pour l’installation, l’exploitation et la maintenance d’une centrale électrique pour alimenter sa mine d’or de Syama. La nouvelle centrale, dont le financement sera principalement assuré par Aggreko avec un apport minimal de la compagnie minière, sera opérationnelle d’ici fin 2020.

La première phase du projet consistera en une centrale thermique de 30 MW plus 10 MW provenant de générateurs. Une seconde phase portera sur l’augmentation de la capacité de la centrale en 2023 avec l’ajout de 20 MW provenant d’énergie solaire et 10 MW d’énergie thermique. Resolute a également indiqué que des augmentations de capacité pourraient se faire plus tard selon la croissance de la mine.

Selon les termes du partenariat, Resolute paiera 0,15 $ par kilowattheure à Aggreko alors que les coûts énergétiques actuels de la mine se situent entre 0,23 et 0,26 $ par kilowattheure. Cet accord permettra donc à la compagnie de réaliser des économies en capital allant jusqu’à 40 % et réduire son empreinte carbone de 20 %.

« Un élément clé de notre stratégie de réduction des coûts à Syama, c'est la fourniture d’énergie à moindre coût [...]. Ces initiatives nous permettront de réduire les coûts unitaires et d’offrir à Syama une solution d’énergie extensible respectueuse de l’environnement et à haut rendement », a commenté John Welborn (photo), PDG de la compagnie.

Pour rappel, Resolute possède trois actifs aurifères en Afrique de l’Ouest avec Bibiani au Ghana et Mako au Sénégal.

