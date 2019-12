Afrique du Sud : Andre de Ruyter, le nouveau directeur exécutif de l’Eskom prié de prendre service plus tôt

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, le Conseil des ministres vient de demander à Pravin Gordhan, le ministre des Entreprises publiques, de négocier avec Andre de Ruyter, un avancement de sa date d’entrée en service. En effet, le responsable a été nommé à la tête de l’Eskom, la compagnie électrique nationale en novembre dernier. Selon les termes de l’accord initial, il endossera ce costume le 15 janvier 2020. Mais cette échéance semble trop éloignée pour le gouvernement qui désire le voir amorcer au plus tôt les efforts de stabilisation technique et managériale de la compagnie.

« Mr de Ruyter se penchera immédiatement, avec son équipe, sur les difficultés de gouvernance, de mauvaise gestion financière et de stabilité dans les opérations rencontrées par l’Eskom. Cela inclut la résolution des problèmes importants de manque de maintenance des centrales électriques anciennes et des structures défectueuses des centrales à charbon de Medupi et de Kusile », a affirmé Jackson Mthembu, l’un des conseillers du président à la sortie du conseil.

Rappelons qu’outre ses problèmes managériaux et financiers structurels, l’Eskom a recours depuis plusieurs semaines à des délestages rotatifs qui privent parfois le réseau électrique de 6 000 MW de production, affectant l’ensemble de l’économie. Cette situation est due à la réalisation de maintenances non programmées dans plusieurs centrales et à des problèmes dans les centrales à charbon de Kusile et de Medupi récemment inaugurées.

Gwladys Johnson Akinocho

Lire aussi:

16/12/2019 - Afrique du Sud : afin de prévenir tout délestage pendant les fêtes de fin d’année, Ramaphosa réquisitionne les patrons d’Eskom