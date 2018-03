Les actifs africains de Trevali Mining boostent ses résultats financiers pour l’année 2017

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Trevali Mining, qui possède dans son portefeuille des actifs au Burkina Faso et en Namibie, a publié cette semaine, de positifs résultats financiers pour le compte de l’année 2017. Elle a en effet, terminé l’année avec un bénéfice net de 20,2 millions $ et un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 101 millions $ en hausse en glissement annuel de 141% avec des revenus de vente 330,5 millions $ (+220%).

«Les résultats annuels 2017 de Trevali, boostés par un quatrième trimestre solide, marquent une année record avec un bénéfice net, des revenus et des niveaux de production des opérations de la société qui reflètent la contribution des actifs acquis en Afrique (les mines Perkoa, Gergarub et Rosh Pinah acquis en août 2017, ndlr).», commente le PDG, Dr Mark Cruise.

Trevali Mining s’attend à une nouvelle performance «robuste» en 2018, elle qui fait partie du Top 10 des plus grands producteurs de zinc au monde. En dehors de l’Afrique (Perkoa au Burkina Faso, Gergarub et Rosh Pinah en Namibie), elle opère également au Pérou et au Canada, sur le zinc, le plomb et l’argent.

Louis-Nino Kansoun

