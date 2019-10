Zimbabwe : la ZESA sera restructurée, voire dissoute si la corruption perdure (Mnangagwa)

(Agence Ecofin) - Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa (photo) a évoqué l’éventualité d’une refonte de la Zimbabwe Electricity Supply Authority, la compagnie en charge de la distribution, pour cause de corruption.

« La Zesa sera restructurée afin d’accroître son efficacité », a affirmé le président dans une adresse à la nation.

Au cours de l’année écoulée, plus de 15 hauts dirigeants de la compagnie, y compris le directeur exécutif, ont été limogés, suite à des allégations de corruption.

Le président s’est également prononcé sur la crise énergétique que traverse actuellement le pays. « A cause de l’impact du changement climatique, notre économie fait actuellement face à de sérieux défis en matière d’approvisionnement, à cause de la baisse de la capacité du barrage de Kariba. Pour régler cet état de chose, nous avons mis en vigueur des tarifs électriques reflétant les structures de coût et accru nos importations pour faire face à l’urgence », a-t-il dit.

Outre sa dépendance au barrage de Kariba, le pays souffre également de la vétusté et du manque d’entretien de ses autres centrales.

Gwladys Johnson Akinocho