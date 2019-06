Madagascar : Tirupati lève des fonds pour financer sa stratégie de croissance

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Tirupati Graphite, active dans le secteur du graphite malgache, a annoncé cette semaine un placement privé de 3 millions $. Les fonds serviront, apprend-on, à financer ses stratégies de développement et de croissance.

« Les fonds levés nous permettent de développer nos projets Vatomina et Sahamamy à Madagascar pour atteindre une capacité installée initiale de 9 000 tonnes par an, en plus de faire progresser nos projets de transformation en aval et de graphène en Inde », a déclaré le DG, Shishir Poddar.

Tirupati ambitionne de devenir l’un des principaux producteurs de graphite en flocons de haute qualité sur ses opérations à Madagascar et en Inde. La société cible les marchés en pleine croissance de véhicules électriques, de stockage d’énergie, des retardateurs de flammes ou encore les industries du graphène et des composites.

