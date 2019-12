Égypte : Centamin rejette la proposition de fusion d’Endeavour

(Agence Ecofin) - Le Conseil d’administration de Centamin a rejeté « à l’unanimité » la proposition publique de fusion de 1,47 milliard $ d’Endeavour Mining. Il a indiqué mercredi que, non seulement l’offre « sous-évalue considérablement » la société active sur la mine égyptienne Sukari qui produit annuellement 500 000 onces, mais qu’elle penche également plus en faveur des actionnaires d’Endeavour.

« La proposition permettrait aux actionnaires de Centamin d’échanger une participation de 100 % dans un actif de classe mondiale contre une participation de 47 % dans le même actif au sein d’un portefeuille plus large d’actifs de moindre qualité et à haut risque », ont déclaré les dirigeants de la société. Ils ont mis en avant le fait que 44 % des ressources aurifères d’Endeavour se trouvent au Burkina Faso, où les risques sécuritaires ont pris de l’ampleur ces derniers mois.

En outre, apprend-on, les intérêts que détiendrait Centamin dans l’entité issue de la fusion (47 %) ne reflètent pas sa contribution. Il faut à ce titre noter que la compagnie cotée à Londres dispose d’une trésorerie et d’actifs en liquidités de 289 millions $ plus aucune dette, ce qui n’est pas le cas d’Endeavour Mining qui avait au 30 septembre dernier une dette brute et des obligations financières de 729 millions $.

Pour rappel, Centamin opère sur la seule mine d’or en exploitation de l’Égypte, alors qu’Endeavour opère en Afrique de l’Ouest, notamment au Burkina et en Côte d’Ivoire.

Louis-Nino Kansoun

