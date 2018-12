RDC : Gécamines conclut son premier accord de partage de production minière avec une compagnie chinoise

(Agence Ecofin) - La société congolaise Gécamines a annoncé lundi, qu’elle a conclu avec le Chinois Hongkong Excellen Mining Investment, une convention de partenariat structurée sur un modèle de partage de production.

L’accord porte, apprend-on, sur l’exploitation des gisements de Kingamyambo et Kilamusembo, dont les réserves pourraient dépasser de 1 000 000 tonnes de cuivre et 100 000 tonnes de cobalt.

Selon la structuration inspirée de la pratique pétrolière et gazière, Gécamines deviendra, dès l’entrée en production, propriétaire d’une part significative de la production de cuivre et de cobalt pendant toute la durée de vie de la mine, quels que soient les résultats financiers du projet.

«Gécamines se félicite de la conclusion de ce projet novateur avec un acteur de référence de la fabrication de batteries lithium-ion et de leurs divers composants, qui confirme, l’attractivité de la RDC pour les groupes internationaux privés.», a déclaré la compagnie dans un communiqué.

Elle a indiqué que la convention s’inscrit dans la stratégie de redéfinition de ses partenariats, actuels et futurs, vers un meilleur partage des revenus et retombées pour Gécamines et la RDC.

Lire aussi :

30/11/2018 - RDC : Gécamines répond «preuves à l’appui» aux allégations «outrancières et systématiques» de certaines ONG à son encontre (rapport)