Afrique du Sud : Sibanye-Stillwater lance une OPA de 400 millions $ pour rembourser une partie de ses dettes

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Sibanye-Stillwater a annoncé mardi qu’elle lançait une offre publique d’achat d’une valeur allant jusqu’à 400 millions $ pour racheter une partie de ses obligations, à des fins de remboursement de dette.

L’OPA, qui sera financée à partir des ressources de trésorerie existante de la société, lui permettra de rembourser environ 31% de ses dettes à long terme. 350 millions $ serviront à racheter des obligations arrivant à échéance les 27 juin 2022 et 27 juin 2025, et 50 millions $ des obligations convertibles arrivant à échéance le 26 septembre 2023.

«Le rachat de ces titres de créances crée une valeur immédiate et réduira de façon significative les dépenses financières annuelles et les obligations de remboursement associées à notre dette, conformément à nos objectifs stratégiques.», a commenté le PDG, Neal Froneman (photo).

Cotée à Johannesburg, Sibanye-Stillwater possède plusieurs actifs aurifères et de métaux du groupe du platine en Afrique du Sud et aux États-Unis. Elle prévoit de racheter Lonmin, un des géants mondiaux du platine, transaction de 285 millions £ dont la finalisation est prévue pour le second semestre de l’année.

Louis-Nino Kansoun

