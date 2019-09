Burkina Faso : Avesoro demande l’aide de son principal actionnaire pour sortir de ses difficultés financières

(Agence Ecofin) - La compagnie minière Avesoro Resources, active sur l’or en Afrique de l’Ouest, a annoncé lundi qu’elle a emprunté 5 millions $ chez son actionnaire majoritaire Avesoro Jersey Limited (AJL). Les fonds l’aideront à satisfaire ses besoins en liquidités à court terme, dus aux problèmes d’exploitation rencontrés sur ses opérations de Youga (Burkina Faso) et New Liberty (Liberia).

Selon les termes convenus entre les deux parties, le prêt devra être remboursé dans un délai de 12 mois. Des intérêts seront prélevés sur le montant à un taux fixe de 3% par an.

Pour rappel, les difficultés opérationnelles rencontrées par Avesoro sur ses projets Youga et New Liberty lui ont déjà fait abaisser ses prévisions de production d’or pour l’année en cours. Elle s’attend pour le moment à produire entre 180 000 et 200 000 onces, fourchette qui risque d’être revue à la baisse avant la fin de l’exercice.

Lire aussi :

21/08/2019 - Burkina Faso : le principal actionnaire d’Avesoro Resources veut prendre le contrôle total de la société