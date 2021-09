Addy Awofisayo prend la tête du département musique de YouTube pour l'Afrique subsaharienne

(Agence Ecofin) - Depuis quelques années, YouTube est très important dans la stratégie de communication des stars de la musique. En Afrique, la plateforme permet également de donner de l’exposition aux talents encore inconnus du grand public.

En Afrique subsaharienne, YouTube a nommé la Nigériane Addy Awofisayo (photo) responsable de la musique pour toutes les plateformes de la filiale d’Alphabet. Elle supervisera également les équipes commerciales de YouTube Music dans la région.

« La musique est un puissant moyen d'expression et un outil qui permet d’exporter les cultures africaines sur les scènes du monde entier. Je suis heureuse de travailler avec l'équipe de YouTube Music et de contribuer à l'expansion de la communauté musicale d'Afrique subsaharienne », a déclaré Addy Awofisayo. Elle a également fait part de son enthousiasme à propos de son nouveau rôle et des possibilités offertes par YouTube aux créateurs et aux artistes.

Depuis quelques années, YouTube a joué un rôle essentiel dans la découverte et le développement de la musique du continent, en exportant les sonorités africaines vers les auditeurs du monde entier. D’après les statistiques de YouTube, 70 % des vues, sur sa plateforme, des 25 artistes d'Afrique subsaharienne les plus regardées, proviennent de l'extérieur du continent. Rappelons que la filiale d’Alphabet a lancé YouTube Music et YouTube Premium en Afrique du Sud et au Nigeria, respectivement en mars 2019 et 2020.

Par ailleurs, Addy Awofisayo devrait également avoir son mot à dire dans l’octroi de subventions, de formations et de mentorat par YouTube dans la région.

Servan Ahougnon