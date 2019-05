Guinée : le régulateur des médias organise des journées portes ouvertes pour expliquer son rôle au grand public

(Agence Ecofin) - En Guinée, du 22 au 24 mai 2019, la Haute autorité de la communication (HAC) organise ses premières journées portes ouvertes. Le régulateur souhaite se donner plus de visibilité et expliquer son rôle à l’opinion publique.

A cause de certaines décisions, notamment des sanctions, et des réactions qu’elles ont suscitées auprès du grand public, la HAC souhaite que la population ait une meilleure compréhension de son rôle. L’institution tient tout particulièrement à faire connaître son rôle de médiateur entre les organes de presse et le pouvoir public pour éviter le contrôle abusif des médias par le gouvernement.

La HAC, qui doit également empêcher la manipulation de l’opinion publique par les médias, devrait également expliquer certains textes régissant son activité régulatrice. Les membres du gouvernement et les corps diplomatiques ont également été conviés aux journées portes ouvertes.

Servan Ahougnon