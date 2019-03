(Agence Ecofin) - En Côte d’Ivoire, les principaux acteurs du secteur de la communication discutent de l’impact des communautés sur ce secteur à l’occasion de la 3e édition des Adicomdays (Africa Digital Communication Days). L’événement dédié à la communication digitale africaine a été lancé, il y a quelques heures, au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan.

L’édition de cette année a pour thème « les communautés prennent le pouvoir : Pourquoi et comment construire des groupes influents en ligne ? ». Il faut savoir que les communautés en ligne ont, avec l’avènement des médias sociaux, un rôle de plus en plus important dans le secteur de la communication.

La plupart des acteurs présents ont convenu que les communautés connectées servaient d’abord à juger et améliorer le travail des communicants. C’est ce que pense Kahi Lumumba, fondateur de Totem Experience, l’agence de communication qui organise les Adicomdays.

Comme il l’explique en déclarant « il faut tout un village pour élever un enfant », les communautés améliorent le travail des entreprises travaillant dans le domaine de la communication et des fournisseurs de contenu. C’est également le point de vue de Jocelyne Muhutu-Remy, qui gère les partenariats de Facebook avec les médias en Afrique. Selon elle, « les médias et les créateurs de contenu doivent créer des groupes pour discuter du produit qu’ils fournissent ».

Les premiers débats ont également évoqué les influenceurs. D’après le Français Nicolas Kern, venu présenter son métier de coach Instagram, on peut les définir comme « des personnes capables de créer du contenu susceptible d’influencer l’audience ». Grâce à leur capacité à engager les communautés en ligne sur un produit, un service ou tout autre sujet, ils sont aujourd’hui, des communicants au même titre que les agences spécialisées.

Ils seront, à ce titre, très présents dans les débats de cette 3e édition des Adicomdays où se côtoient agences de communication, médias, réseaux sociaux, mais aussi représentants du pouvoir public.

Servan Ahougnon, envoyé spécial