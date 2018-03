Le magazine Investir au Cameroun du mois de mars 2018 met les pleins feux sur le marché du gaz domestique

(Agence Ecofin) - La dernière livraison de votre magazine Investir au Cameroun lève le voile sur le marché devenu très concurrentiel du gaz domestique dans le pays. Le dynamisme observé dans ce secteur est tel, qu’en moins d’une décennie, les cartes ont été redistribuées entre les opérateurs, avec la perte de vitesse du leader incontesté du marché, et l’arrivée de nouveaux acteurs, dont certains n’hésitent pas à innover pour aguicher les clients.

Cette course des marketeurs vers la distribution du gaz domestique s’est accompagnée d’investissements colossaux dans la construction de nouvelles unités d’enfûtage et les importations de bouteilles de gaz neuves, favorisés par des mesures incitatives mises en place par l’Etat. Lequel Etat a d’ailleurs fait de la consommation du gaz domestique, au Cameroun, un levier à actionner pour lutter efficacement contre la déforestation, ainsi que les incidences que le phénomène du bois de chauffage peut avoir sur l’environnement.

A côté du gaz domestique, le numéro 71 de votre magazine donne la parole à Elisabeth Medou Badang. Première femme et premier ressortissant camerounais à avoir dirigé la filiale locale du groupe Orange, cette ancienne de Proparco esquisse le bilan des quatre années passées à la tête d’Orange Cameroun, et donne sa perception des télécoms et de l’avenir de ce secteur névralgique de l’économie camerounaise.

A lire également dans ce numéro, tous les faits majeurs ayant marqué l’actualité économique camerounaise, au cours des 30 derniers jours.

