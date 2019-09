Rwanda : StarTimes encourage la création de contenu local

(Agence Ecofin) - Au Rwanda, les responsables de StarTimes ont annoncé que l’opérateur de télévision payante soutiendrait la création de contenu local. En effet, StarTimes a décidé de diffuser sur les chaînes de ses bouquets les créations innovantes créées sur le territoire rwandais.

Alors que de nombreux autres pays comme le Nigeria et l’Ouganda produisent de plus en plus de films et de séries diffusés à grande échelle, des pays comme le Rwanda semblent encore à la traîne dans ce domaine. Vlady Terimbere, le directeur du Marketing et des Relations publiques de StarTimes Rwanda, a déclaré avoir reçu plusieurs propositions de producteurs rwandais. Malheureusement, elles ne répondaient pas aux standards de l’opérateur.

L’annonce de StarTimes sonne donc comme une exhortation aux producteurs de contenu rwandais à améliorer leur contenu.

Comme l’expliquait Bernard Azria, fondateur de Côte Ouest Audiovisuel, lors du dernier Discop Abidjan, les contenus locaux bien conçus n’ont rien à craindre des programmes étrangers.

« Dans tous les pays africains où j’ai travaillé, jamais une production locale de bonne qualité n’est battue par un programme étranger. La télévision, c’est à la fois une fenêtre et un miroir. C’est une fenêtre parce qu’elle permet au téléspectateur de s’évader de son quotidien, mais c’est aussi un miroir dans lequel il se reconnait », avait-il déclaré.

Servan Ahougnon