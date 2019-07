Zambie : l’agence de communication Boomtown remporte le budget média de Lafarge

(Agence Ecofin) - En Zambie, l’agence Boomtown a remporté le budget média de la filiale locale de Lafarge. Après avoir travaillé avec Lafarge Afrique du Sud et Maluti Mountain Cement au Lesotho, l’agence a été choisie pour lancer une campagne en Zambie, célébrant les 70 ans d'existence du cimentier. Boomtown s’occupera ensuite de la communication de Lafarge sur le marché zambien.

« Notre stratégie est de tirer parti de la réputation mondiale de la marque Lafarge sur le marché local », explique Glen Meier, directeur de Boomtown. « Les Zambiens utilisent les produits Lafarge depuis 1949, et c'est cet héritage qui est au cœur de la stratégie de communication de l’entreprise. Nous avons été en mesure de découvrir des points de vue qui établissent un lien avec le marché et les consommateurs, par le biais d'une campagne émotionnelle et ambitieuse ».

Boomtown s’occupera désormais des campagnes de communication de Lafarge dans un des marchés connaissant la croissance la plus importante de l’industrie du ciment en Afrique.

Servan Ahougnon