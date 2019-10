Gabon : Sylvia Bongo Ondimba lance un concours de court-métrage pour sensibiliser contre les violences faites aux femmes

La Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) pour la famille vient de lancer une initiative inédite. Il s’agit d’un concours de court-métrage, intitulé (Agence Ecofin) - « Coup de cœur », ouvert aux amateurs et aux professionnels du 7e art.

A travers cette action, la FSBO invite tous les adeptes du cinéma à passer derrière la caméra pour faire tomber le masque qui protège les violences dont de nombreuses femmes sont encore victimes. Dans leur production d’une durée maximale de cinq minutes, les postulants devront raconter l’histoire de ces victimes.

Ce prix devra distinguer trois lauréats qui, par leur esprit créatif, « auront su mettre en lumière ce mal qui mine notre société et touche nos proches », indique-t-on à la FSBO. Les récompenses se composent du prix du jury d’une valeur de cinq millions FCFA, du prix coup de cœur d’un montant de trois millions FCFA et enfin du prix du public, d’une valeur de deux millions FCFA.

Le Jury pourra, par ailleurs, attribuer de manière discrétionnaire au lauréat du prix du jury et du prix coup de cœur un financement allant jusqu’à vingt millions FCFA pour la production des vidéos de sensibilisation (courts-métrages ou séries), en partenariat avec la Fondation.

La remise des prix est fixée au 25 novembre 2019, à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.

Stéphane Billé