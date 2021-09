Wikimedia accorde des subventions pour lutter contre les inégalités raciales et les obstacles à la libre information

(Agence Ecofin) - Les inégalités raciales constituent un obstacle à l’accès à l’information, en particulier pour les personnes de couleurs. Wikimedia s’est engagé depuis quelques semaines à lutter contre ce problème.

La Wikimedia Foundation, l’organisation à but non lucratif qui gère l'encyclopédie en ligne Wikipedia, a annoncé le mercredi 8 septembre son intention d’accorder des subventions à six organisations basées au Brésil, au Ghana, en Jordanie et aux États-Unis, qui s'efforcent de lever les obstacles à l'accès à une information de qualité en raison des inégalités raciales. Les subventions inaugurales proviennent d'un nouveau fonds d’équité de 4,5 millions de dollars visant à accroître la disponibilité de la connaissance libre.

Lisa Gruwell, chef de la promotion de la fondation Wikimedia et conseillère au sein du comité du fonds d'équité, a déclaré « qu'en tant que mouvement dédié à la somme de toutes les connaissances, nous devons jouer un rôle plus actif dans l'élimination des barrières à la connaissance qui ont eu un impact disproportionné sur les communautés de couleur à travers l'histoire ».

Les organisations bénéficiaires de cette première série de subventions sont l’Arab Reporters for Investigative Journalism (ARIJ), basé en Jordanie (250 000 $) ; le Borealis Philanthropy Racial Equity in Journalism Fund, basé aux Etats-Unis (250 000 $) ; la Howard University School of Law et l’Institute for Intellectual Property and Social Justice, basés aux Etats-Unis, (260 000 $) ; l'InternetLab, basé au Brésil (200 000 $) ; la STEM en Route to Change (SeRCH) Foundation, basé aux Etats-Unis (250 000 $) et la Media Foundation of West Africa, basé au Ghana (150 000 $).

« Nous espérons que cette subvention permettra de faire évoluer et d'encadrer les journalistes, sans oublier les vérificateurs de faits », a déclaré Rawan Damen, directrice générale de l’ARIJ qui a formé et soutenu plus de 3 000 journalistes pour produire des reportages d'investigation au Moyen-Orient.

Le fonds d’équité a été conceptualisé en juin 2020, en marge des protestations mondiales contre les violences policières et l'injustice raciale aux Etats-Unis. Il permettra à la Fondation de construire un écosystème solide de partenaires institutionnels travaillant à l'intersection de la connaissance libre et de la justice raciale. Wikimedia a par ailleurs reconnu que la plupart de ses projets, dont le célèbre Wikipédia, présentent l’histoire d’un point de vue occidentale et voudrait changer cela.

Isaac K. Kassouwi (Stagiaire)