Nomination de Nafissatou Dia à la direction de la communication et de la responsabilité sociétale du groupe CFAO

(CFAO) - Le groupe CFAO annonce la nomination, à compter du 2 décembre 2019 de Madame Nafissatou DIA, 46 ans, de nationalité sénégalaise, au poste de Directrice de la Communication et de la Responsabilité Sociétale (RSE).

Nafissatou DIA occupait jusqu’à présent la fonction de Directrice de la Communication et du Sponsoring pour la direction Afrique et Moyen-Orient du groupe Orange (21 pays), basée à Paris. Avant de rejoindre Orange, Madame DIA a démarré son expérience professionnelle avec une mission de responsable de coopération internationale et de relations publiques pour une organisation des Nations Unies à Dakar pendant 3 ans de 1997 à 1999. Elle prend par la suite des responsabilités commerciales et marketing pour une société de service informatiques à Dakar, puis elle intègre Sonatel en 2000 (filiale de Orange au Sénégal). En 2009, elle est nommée directrice communication institutionnelle, relations publiques et presse, et RSE, membre du conseil de la Fondation Sonatel.

Nafissatou DIA a suivi des études de langues étrangères appliquées au commerce international, au marketing et à la communication à Bordeaux entre 1991 et 1995, puis un master de supply chain management à KEDGE Bordeaux en 1996, et par la suite un master en gestion des télécommunications à Dakar en 2005.

Madame Nafissatou DIA est directement rattachée à Madame Cécile DESREZ, Directrice des Ressources Humaines, de la Communication et de la RSE du Groupe CFAO.

À propos de CFAO

CFAO est un acteur majeur de la distribution spécialisée en Afrique et dans les Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-Mer, partenaire privilégié des grandes marques internationales. Le Groupe est le leader dans la distribution automobile et pharmaceutique, et se développe dans les secteurs des biens de consommation, des technologies et de l’énergie. Le Groupe opère directement dans 36 pays d’Afrique et offre un accès à 49 des 54 marchés du continent. Il est également présent dans 7 Collectivités Territoriales Françaises d’Outre-Mer et en Asie. CFAO emploie plus de 15 000 personnes.Au 31 mars 2019, CFAO a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros.CFAO emploie aujourd’hui 400 personnes en Afrique du Sud et exerce principalement des activités de services d’approvisionnement et de logistique pour le secteur automobile local.

CFAO est une filiale du groupe TTC (Japon).

Pour en savoir plus : www.cfaogroup.com