Pour Donald Trump, il y a une corrélation entre la violence des jeux vidéo et la violence réelle

(Agence Ecofin) - Pour Donald Trump (photo), il y a une corrélation entre la violence des jeux vidéo et la violence réelle. C’est ce qu’a révélé hier le président américain aux représentants de l’industrie du jeu vidéo qu’il a reçus hier à la Maison Blanche.

« J'entends de plus en plus de gens dire que le niveau de violence des jeux vidéo perturbe la santé mentale des jeunes.», avait-il déclaré quelques jours, après la fusillade aux Etats-Unis qui a coûté la vie à 17 lycéens, peu avant d'inviter les principaux acteurs de l'industrie à le rencontrer à la Maison Blanche.

Donald Trump s’est donc entretenu hier avec les dirigeants de Rockstar Game (qui développe Grand Theft Auto et Red Dead Redemption), de Bethesda Softworks (à qui on doit Fallout et The Elder Scrolls), mais également les représentants de l'Entertainment Software Rating Board, chargé d’évaluer les jeux vidéo pour les classes par catégorie d'âge.

Alors que l’industrie mondiale du gaming devait déjà régler ses différents avec l’OMS qui veut classer l’addiction aux jeux vidéo parmi les pathologies, Donald Trump pourrait être un autre souci pour les studios et joueurs du monde entier.

Servan Ahougnon