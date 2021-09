Décès du journaliste camerounais Amobé Mévégué, grand représentant de la culture africaine en Europe

(Agence Ecofin) - A l’instar du célèbre Komla Dumor, les grands présentateurs africains des chaînes internationales ont énormément marqué le paysage audiovisuel. Leur héritage semble s’exporter de plus en plus vers les médias africains qui ont désormais assez d’exposition pour faire connaitre les journalistes du continent.

Amobé Mévégué, journaliste, animateur et producteur camerounais est décédé dans la matinée de ce mercredi 8 septembre, en France, des suites d’une maladie. Il était alors âgé de 52 ans.

« Je pense que l'art et la musique en particulier, surtout de la diaspora noire, a perdu un grand promoteur. Quelqu'un qui donnait le micro à tout le monde et qui voyait toute la diversité de cette musique noire », a réagi Youssou N'Dour à l'annonce de son décès.

Un ami, un frère et " MON GORO " comme j'aimais t'appeler vient de nous quitter. Une chose est sûre : Ange tu étais avec nous, Ange tu resteras au Paradis. Un PANAFRICAIN CONVAINCU vient de nous quitter. Prières pour le Repos Éternel de son âme.

Forever #RipAmobeMevegue

Amobé Mévégué est né le 1er octobre en 1968, à Yaoundé au Cameroun. Il arrive en France en 1973, à l'âge de cinq ans. Il étudie la communication et obtient un DEUG de et ainsi qu’une licence d'études cinématographiques. Mévégué va poursuivre sa formation au Conservatoire libre du cinéma français de Paris (promotion 92/94). Déjàa à cette époque, il travaille pour plusieurs radios africaines et antillaises, dont Tabala FM, Tropic FM et Media Tropical. Il réalise parallèlement des courts-métrages.

Amobé Mévégué, ancien journaliste de RFI et présentateur sur France 24, est mort

Homme de culture et grand passionné de la musique, il commence à travailler chez Radio France Internationale (RFI) où il produit à partir de 1994, l’émission Plein Sud, qui reste aujourd’hui encore la plus ancienne émission quotidienne. Parallèlement, il coproduit, en 1996, Africa Musica, le premier hit-parade des musiques africaines, qui sera diffusée sur le réseau des chaînes de télévisions nationales d’une trentaine de pays d’Afrique grâce à Canal France Internationale (CFI).

France Médias Monde a la douleur d'annoncer la disparition brutale d'Amobé Mévégué, mort à l'âge de 53 ans d'une maladie soudaine.



Journaliste spécialisé pour @FRANCE24 depuis plus de 11 ans, #AmobeMevegue était une figure du monde de la culture africaine

On lui doit également en 1998, la production de la célèbre émission « Abidjan on dit quoi » pour Canal+, en collaboration avec le journaliste ivoirien Joseph Andjou. L’émission portait sur l’humour ivoirien. A partir de 2002, il présente pendant quatre saison l’émission Acoustic sur TV5, où il reçoit les garndes figures de la musique internationale. Depuis 2010 jusqu’à sa mort, il anime le journal de la culture musique de la chaine d'information internationale France 24.

Depuis 2014, Amobé Mévégué animait, aux côtés de Lise-Laure Etia et de Christian Eboulé, le magazine mensuel Africanités dédié au continent africain et à tous les Africains qui rayonnent à travers le monde. Il a également fondé la chaîne Ubiznews Tv, accessible dans 40 pays d'Afrique et en France.

Quel choc. C’est si triste et brutal.

Quel choc. C'est si triste et brutal.

Je ne parviens toujours pas à y croire. Que la terre lui soit légère. Pensées pour ses proches.

Mévégué était un homme de conviction et un panafricaniste. Il se présentait d’ailleurs comme « citoyen d’Afrique». Par son initiative FAMOUS (festival afro-asiatique des œuvres universelles de solidaité), devenue AMOBADAY (Amobé Most Beautiful African Dream Academy for the Youth), il voulait réaliser les rêves des porteurs de projets d’entreprise. Depuis quelques heures, il reçoit de nombreux hommages de la profession.

Notre collègue @AmobeMevegue n’est plus

Le Dealer d’ondes positives, comme il aimait dire, nous a quitté

Une grande perte pour le monde des médias et de la culture

Un homme d’une grande gentillesse et avec un grand cœur connu de tous

Adieu Amobe

Adieu Amobe

Que la terre lui soit légère

Isaac K. Kassouwin (Stagiaire)