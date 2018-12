Afrique du Sud : l’organisme national chargé du tennis confie sa communication à l’agence Levergy

(Agence Ecofin) - En Afrique du Sud, Tennis South Africa (TSA) a annoncé la nomination de Levergy comme sa nouvelle agence de communication. L'organe chargé de la gestion du tennis dans la nation arc-en-ciel avait lancé un appel d'offres pour son budget communication il y a quelques semaines.

Les deux parties commenceront à travailler ensemble, à partir du 1er janvier 2019.

Désormais, Levergy élaborera une stratégie de communication à long terme, englobant les relations publiques et les médias numériques pour aider la TSA à atteindre ses objectifs.

« Levergy est l'une des meilleures agences de communication du pays et le niveau de réflexion stratégique et de créativité dont elle a fait preuve est de classe mondiale. Le tennis en Afrique du Sud est sur une courbe ascendante et nous pensons que ce nouveau partenariat nous aidera à accélérer cette dynamique », a déclaré Richard Glover, PDG de TSA.

« Nous sommes ravis d'accueillir TSA parmi nos clients. Nous sommes enthousiasmés par leur vision du sport et par les progrès qu'ils ont réalisés au cours des deux dernières années », a déclaré Kieren Jacobsen, directeur de la communication chez Levergy.

Servan Ahougnon