La RDC rend au Congo quatre des fréquences saisies illégalement

(Agence Ecofin) - « Depuis quelques jours, via le régulateur, nous sommes informés que la RDC vient de nous restituer quatre fréquences. Nous pouvons déjà résoudre les problèmes liés aux fréquences analogiques et numériques, et mener à bien nos projets comme l’installation de nos chaînes numériques », a déclaré, il y a quelques jours, Thierry Moungalla (photo), le ministre congolais de la Communication et des Médias.

Il faut rappeler qu’un accord avait été conclu entre la RDC et le Congo pour que le premier rétrocède au second des fréquences saisies illégalement, depuis plus de 20 ans. L’Union internationale des télécoms (UIT) avait d’ailleurs attesté de l’appartenance de ces fréquences au Congo. « Ce qui est dû à la République du Congo doit revenir au Congo, et ce qui appartient à la RDC restera à la RDC », avait déclaré, à ce propos, Lambert Mende, le ministre de la Communication de la RDC.

Les fréquences restituées pourraient servir, selon Thierry Moungalla, à déployer des offres de télévision internet. Le ministre congolais a également déclaré que d’autres fréquences encore utilisées par des médias de la RDC seraient restituées à Brazzaville, dans les prochains jours.

Servan Ahougnon