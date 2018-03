Classification de l’addiction aux jeux vidéo comme une maladie : les éditeurs contre-attaquent

(Agence Ecofin) - Hier, plusieurs fédérations d’éditeurs de jeux vidéo ont appelé l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à revenir sur sa décision de classer prochainement l’addiction au jeu vidéo comme maladie. L’OMS envisage en effet, depuis un moment de classer le « trouble du jeu vidéo », parmi les pathologies. Pour les experts de l’organisation, un individu affichant une addiction anormale au jeu pendant au moins un an souffre de ce trouble.

Toutefois, les développeurs de jeux vidéo ne comptent pas laisser l’OMS atteindre son but. « L’opposition mondiale à la classification controversée et non démontrée de l’OMS du ‘’trouble du jeu vidéo’’ continue de s’étendre. Le processus de l’OMS manque de transparence et de soutien scientifique objectif. Nous insistons sur la nécessité d’y mettre fin.», a déclaré dans un communiqué, Simon Little, directeur général de la fédération européenne des éditeurs de jeux vidéo.

La vague de protestation a trouvé écho partout dans le monde. En Afrique, ce sont les développeurs sud-africains qui se sont joints à la lutte. Les éditeurs de jeux vidéo veulent prouver que la démarche de l’OMS ne repose sur aucune étude scientifique tangible.

Servan Ahougnon