L’entreprise soudanaise AFGA veut produire de la poudre de gomme arabique d’ici 3 à 4 ans

(Agence Ecofin) - La compagnie soudanaise Albakry Factory for Packing and Preparing Gum Arabic (AFGA), envisage de se lancer dans la production de la poudre de gomme arabique d’ici les 3 à 4 prochaines années. C’est ce que révèle à l’Agence Ecofin, Hasan el Rashid Mustafa, directeur des ventes de l’entreprise en marge du Salon international de l’agriculture (SIA).

D’après le responsable, cette démarche s’explique avant tout par la meilleure rémunération qu’attire cette forme de la matière première sur le marché.



En effet, alors que le prix de la tonne de la gomme arabique lavée peut avoisiner 3 000 $, la poudre peut quant à elle rapporter jusqu’à 5 000 $ la tonne.

Créée en 1950, l’AGFA possède une capacité installée de production de 9 000 tonnes de gomme arabique par an et exporte annuellement entre 6 500 et 7 000 tonnes du produit vers des marchés comme l’Inde et la France.

Pour rappel, le Soudan est le premier producteur et exportateur de la gomme arabique de la planète avec près de 60% de l’approvisionnement mondial.

La gomme arabique est une sève séchée provenant des tiges et des branches d’arbres de la famille des acacias. Elle est utilisée dans l’industrie alimentaire où elle joue le rôle d’additif alimentaire empêchant notamment le sucre de s’agglomérer dans les sodas, dans l’industrie pharmaceutique (enrobage de médicament), ou encore dans la peinture (agent de conservation des encres).

Espoir Olodo, envoyé spécial