Côte d’Ivoire : lancement de la phase pilote du projet de catégorisation des sociétés coopératives de café-cacao

(Agence Ecofin) - Le Conseil du Café-Cacao (CCC) de la Côte d’Ivoire a procédé, mardi 10 mars 2020, au lancement de la phase pilote du projet de catégorisation des sociétés de coopératives de Café-Cacao dans le pays.

13 zones de productions de café-cacao sont concernées par ce projet.

Pour le responsable de l’Unité de coordination des organisations professionnelles agricoles du Conseil du Café-Cacao, Mé Kouakou, « il est nécessaire d’aller auprès des sociétés coopératives, évaluer leurs forces et faiblesses, leurs opportunités, mais aussi les menaces, en vue de les catégoriser ».

Cette initiative entre dans le cadre de la politique de professionnalisation de la filière café-cacao initiée par le CCC.

Pour rappel, en 2019, le Conseil avait lancé une opération de recensement des producteurs de café-cacao et de leurs vergers en vue de disposer d’informations quantitatives et qualitatives sur les producteurs de café et de cacao du pays.

André Chadrak

