Les poids lourds du caoutchouc réduiront leur exportation de 240 000 tonnes à partir d’avril

(Agence Ecofin) - Le Conseil international tripartite du caoutchouc (ITRC) réduira ses expéditions de 240 000 tonnes sur 4 mois à partir d’avril prochain. C’est ce que rapporte Reuters qui mentionne un communiqué publié aujourd’hui par le cartel.

Cette décision vient compléter une annonce faite le mois dernier, et entre dans le cadre du 6e Programme de tonnage d'exportation convenu (AETS), une stratégie de court terme visant à faire remonter le prix du caoutchouc naturel. Celui-ci a notamment dégringolé en novembre dernier à la Tokyo Commodity Exchange (TOCOM), à son niveau le plus bas en plus de deux ans en raison du trop-plein du marché mondial.

Pour rappel, l’ITRC est formé par l’Indonésie, la Thaïlande et la Malaisie qui représentent près de 70% de l’approvisionnement global de la matière première.

Espoir Olodo