Afrique du Sud : l’excédent commercial a atteint en décembre son plus haut niveau depuis 27 ans

(Agence Ecofin) - En décembre 2017, l’excédent commercial sud-africain s’est établi à 15,7 milliards de rands (1,3 milliard $), soit son plus haut niveau depuis 27 ans, indique des données de la South African Revenue Service rapportées par Bloomberg. Ce chiffre record s’explique notamment par une baisse de l’importation de plusieurs catégories de biens par rapport au mois de novembre.

Ainsi, alors que les achats de produits minéraux ont reculé de 12%, les équipements manufacturiers d’origine ont connu un repli de 58% tandis que les véhicules automobiles et les matériels de transport ont enregistré une contraction de 23%.

Au-delà de cette performance mensuelle, il faut noter que l’année 2017 a été globalement positive pour la balance commerciale qui a enregistré 11 mois consécutifs d’excédent et affiché un surplus de 80,6 milliards de rands contre seulement 1,1 milliard de rands, un an plus tôt.