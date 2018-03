les-constructeurs-d-avions-chinois-comac-et-avic-font-des-yeux-doux-au-gouvernement-camerounais

(Agence Ecofin) - Dans le cadre de la visite d’Etat du président camerounais Paul Biya en Chine, du 22 au 24 mars, le fleuron de l’industrie aéronautique chinoise a présenté ses atouts à la délégation officielle du Cameroun.

En effet, le 24 mars à Shangai, He Dong Feng, président du conseil d’administration de la Comac (Commercial Airtcraft Corporation of China Ltd), a présenté à Paul Biya et sa suite, trois avions du type AJ 21, CR 929 et le C 919. He Dong Feng a expliqué au chef de l’Etat camerounais que ces aéronefs sortis des laboratoires de la compagnie créée il y a une dizaine d’années, ont pour ambition de rivaliser avec les géants mondiaux que sont Boeing et Airbus.

En marge du programme officiel de la visite présidentielle, des responsables du groupe Avic international ont obtenu, le 23 mars, une audience avec Joseph Fouda, conseiller spécial de Paul Biya. Selon des indiscrétions, les deux parties ont évoqué la possibilité d'une collaboration dans le cadre de la sécurité aérienne. D’autant plus qu’Avic est connu au Cameroun pour avoir déjà livré trois avions du type MA 60, grâce à un prêt de 34,5 milliards de FCfa du gouvernement chinois, en juillet 2012. Deux MA 60 sont utilisés par la compagnie aérienne nationale, Camair-Co et le dernier, par l’aéronautique militaire.

S.A