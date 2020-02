La Cemac enregistre un déficit alimentaire annuel de 2000 milliards FCFA (Daniel Ona Ondo)

(Agence Ecofin) - Le 20 février à Douala, en ouvrant les travaux du Comité régional de l’Origine, qui permet d’identifier les produits pouvant bénéficier de la libre-circulation dans l’espace Cemac, le président de la Commission de la Cemac, Daniel Ona Ondo (photo), a révélé que « les pays de la Cemac traînent un déficit alimentaire structurel d’environ 2000 milliards FCFA par an ».

Il s’agit là d’une invitation implicite aux opérateurs économiques, à investir massivement dans les secteurs de la grande consommation, au regard des opportunités qui existent. Cette statistique renseigne également sur les opportunités que recèle le commerce intracommunautaire dans la Cemac, lequel est officiellement estimé à 3%, contre environ 15% dans l’espace Uemoa.

Afin de renverser cette tendance, de booster la production et les échanges commerciaux entre les six pays de la Cemac, des structures telles que le Comité régional d’origine ont été mises en place, afin d’exonérer de taxes des produits justifiant d’un certain niveau d’utilisation de matières premières locales.

BRM