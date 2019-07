COMESA: la BAD va décaisser 300 millions $ pour booster le commerce et le développement économique

(Agence Ecofin) - La Banque africaine de développement (BAD) va décaisser 300 millions $ pour financer le commerce et le développement économique dans le marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA). C’est ce qu’a indiqué un communiqué de la Banque, publié la semaine dernière.

Le nouveau financement sera décaissé via une facilité de soutien accordée à la Banque de commerce et de développement d'Afrique orientale et australe (TDB). Cette aide sera accompagnée d’un Accord de participation aux risques (APR) liés au financement du commerce.

« Il [l’APR, NDLR] bénéficiera à pas moins de 43 institutions financières opérant dans plus de 15 pays membres régionaux, catalysant jusqu'à 2 milliards de dollars de commerce sur une période de trois ans », a à cet effet indiqué Stefan Nalletamby, directeur du département financier à la BAD. Ceci, dans une stratégie globale visant à permettre à la TDB d’élargir et d’améliorer ses activités de financement du commerce.

Grâce au nouveau financement, la BAD espère également faciliter la mise en place d'infrastructures axées sur l'exportation, améliorant ainsi le commerce régional dans la région COMESA.

Avec la mise en œuvre de la zone économique de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), « cela favorisera une croissance économique généralisée sur le continent africain en facilitant le commerce international », a indiqué l’institution panafricaine.

Moutiou Adjibi Nourou