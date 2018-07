L’Egypte ambitionne de signer des contrats d’investissement d’une valeur de 25 milliards $ lors de la prochaine foire commerciale intra-africaine

(Agence Ecofin) - Selon le président de l'Association égyptienne des exportateurs (Expolink), Khaled el Mikati (photo), l’Egypte ambitionne de signer des contrats d'investissement d'une valeur de 25 milliards de dollars lors de la tenue de la prochaine Foire commerciale intra-africaine (IATF 2018) en décembre 2018 dans le pays.

Khaled el Mikati a également précisé que l’Egypte comptait tirer profit de cet important évènement pour le commerce intra-africain qui verra la participation d’environ 50 pays africains, 1 000 exposants, et environ 70 000 visiteurs.

Par ailleurs, en vue d'étendre la présence égyptienne sur d'autres marchés, 14 missions commerciales dans les pays africains et arabes devraient être organisées prochainement dans six secteurs économiques différents.

Rappelons que la foire commerciale intra-africaine 2018 se tiendra du 11 au 17 décembre 2018 en Egypte. Organisée par la Banque africaine d'import-export (Afreximbank), en collaboration avec l’Union africaine (UA), l'IATF fournit une plateforme pour l'entrée dans un marché unique de plus d'un milliard de personnes réunies dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine.

A cet effet, elle offre une base de partage d'informations sur le commerce, l'investissement et le marché et permet aux acheteurs et vendeurs, aux investisseurs et aux pays de se rencontrer.

Notons que l’organisation de l’IATF répond au souci de lever les barrières du commerce intra-africain et de pallier l’insuffisance d’informations fiables sur les marchés africains. Une situation qui selon Afreximbank constitue l’une des raisons principales de la faiblesse du commerce intra-africain qui est d’environ 15%, par rapport à l'Europe (59%), l'Asie (51%) et l'Amérique du Nord (37%).