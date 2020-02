L’Egypte et la Biélorussie signent 12 accords pour promouvoir le commerce et la coopération industrielle

(Agence Ecofin) - L'Egypte et la Biélorussie ont signé le jeudi 20 février, 12 accords et mémorandums d'entente afin de promouvoir le commerce et la coopération industrielle entre les deux pays. C’était en marge de la première réunion du Conseil commercial égypto-biélorusse, tenue au Caire.

Ces accords, signés entre des ministères, organisations et entreprises des deux pays, concernent notamment les domaines du commerce, de l’agriculture, des technologies, l’assemblage automobile, et la fabrication conjointe de camions, tracteurs, moteurs et chargeurs.

Pour la ministre égyptienne du Commerce et de l’Industrie, Nevine Gamea (photo), le marché égyptien offre des opportunités prometteuses aux entreprises biélorusses pour participer à de grands projets dans la zone économique du canal de Suez, ainsi qu'à des projets de construction de nouvelles villes, routes et voies ferrées notamment. « En outre, il existe des opportunités d'investissement conjointes prometteuses pour la production et l'exportation vers les marchés africains », fait la ministre.

La signature de ces accords intervient dans un contexte de renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Selon les données statistiques fournies par les autorités égyptiennes, les échanges commerciaux entre l'Egypte et la Biélorussie se sont élevés à 130 millions $ au cours des 11 premiers mois de l’année 2019.

Les principaux échanges commerciaux entre les deux pays comprennent l'ingénierie et les produits électroniques, la filature, les textiles, le prêt-à-porter, les produits chimiques et les engrais.