L’Egypte a enregistré une hausse de 26% de ses exportations vers le reste de l’Afrique en 2018

(Agence Ecofin) - Selon les données de la Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), les exportations égyptiennes vers le reste de l’Afrique se sont estimées à 4,7 milliards $ en 2018, ce qui équivaut à une hausse de 26% comparativement à 2017 où elles se situaient à 3,71 milliards $.

Au rang des exportateurs africains des produits égyptiens, l’Algérie est en tête avec des importations estimées à 979,2 millions $, suivie de la Libye et du Maroc avec des importations s'élevant respectivement à 635,9 millions $ et 501,6 millions $.

Toutefois, on observe également une tendance haussière au niveau des importations égyptiennes en provenance du reste de l’Afrique. Elles se sont élevées à 2,2 milliards $ en 2018, soit une hausse de 18,9% par rapport à 2017 (1,85 milliard $).

Les exportations égyptiennes vers le reste de l’Afrique comprennent essentiellement le gaz naturel et les produits non pétroliers tels que les vêtements confectionnés, textiles de coton, produits médicaux et pétrochimiques, agrumes, riz et oignons séchés, et plus récemment ciment, acier ainsi que la céramique.

André Chadrak