Côte d’Ivoire : le spécialiste allemand des salons professionnels, Fairtrade Messe, organise son premier événement à Abidjan

(Agence Ecofin) - Le spécialiste allemand des salons professionnels, Fairtrade Messe, organise pour la première fois à Abidjan, un salon international portant sur les produits agricoles du 20 au 22 novembre 2018.

Dénommé « agrofood and plastprintpack West Africa », ce salon vise à travers plus de 80 exposants issus de 17 pays du monde, à réfléchir sur les technologies et solutions adaptées au marché ouest-africain, dans la transformation des produits locaux, notamment, le café, le cacao, les céréales.

Notons que ce salon international concerne aussi bien l'industrie ouest-africaine que les artisans, notamment les agriculteurs, les éleveurs, les fabricants de produits alimentaires et de boissons, les commerçants de produits alimentaires et les professionnels de la restauration et de l’hôtellerie. Ainsi que l'industrie de la plasturgie, de l'impression et de l'emballage.

Flore Kacou