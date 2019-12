Le Maroc donne son feu vert pour l’importation de viande de bœuf depuis la Russie

(Agence Ecofin) - Le Maroc a conclu récemment un accord autorisant les achats de viande de bœuf depuis la Russie après près de trois ans de négociations. L’information rapportée par le site MoroccoWorldNews a été annoncée par Rosselkhoznadzor, l’Autorité russe en charge de la mise en quarantaine.

Cette entente a notamment vu la signature par les autorités marocaines d’un certificat phytosanitaire autorisant les entreprises russes à fournir en viande de bœuf le Royaume chérifien. Ce nouvel accord devrait notamment participer au renforcement des relations commerciales entre les deux pays sur le plan agricole.

Les exportations agricoles représentent plus de 70 % des expéditions totales du Maroc vers la Russie et sont valorisées à 1,5 milliard de dirhams marocains (156 millions $) par an.

Pour sa part, la Russie est un important acheteur d’agrumes marocain avec 225 000 tonnes de fruits importés en 2017.

D’après l’USDA, le marché marocain de la viande de bœuf est évalué à 80 millions $.