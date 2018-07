L’Ethiopie va à nouveau utiliser le Port d’Assab en Erythrée après 20 années d’interruption

(Agence Ecofin) - Selon le porte-parole du ministère éthiopien des Affaires étrangères, Meles Alem (photo), des préparatifs sont actuellement en cours en vue de permettre à l’Ethiopie d’utiliser à nouveau le port d’Assab, situé au Sud de l’Erythrée, sur la côte occidentale de la mer Rouge.

A cet effet, l’Ethiopie a commencé les réparations de la route menant au Port d’Assab. Des travaux similaires étant en cours du côté de l’Erythrée.

Par ailleurs, une équipe spéciale composée du ministère des Transports, de l’Autorité éthiopienne des affaires maritimes et l'Entreprise éthiopienne des services de transport et de logistique a été déjà mise en place pour suivre la mise en œuvre de ces travaux en vue de la réutilisation du Port d’Assab.

Ces actions entrent dans le cadre de la normalisation des relations diplomatiques et commerciales entre l’Ethiopie et l’Erythrée enclenchée depuis la nomination du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, en avril dernier. Ainsi, pour l’Ethiopie, pays enclavé, l’accès au Port d’Assab en Erythrée permettra de réduire sa dépendance aux ports de Djibouti. D’autant plus que plus de 90% du commerce éthiopien, transite par Djibouti, ce qui représente 70% de son PIB.

Rappelons qu’en raison du conflit qui a opposé les deux pays en 1998 et 2000 et fait 80 000 morts, l’Ethiopie avait cessé d'utiliser le Port d’Assab.

Borgia Kobri